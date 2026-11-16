«غوغل» تطلق أداة لتحليل الإنفاق عبر «Gemini»

أعلنت شركة «غوغل» إتاحة ربط مساعد الذكاء الاصطناعي «Gemini» بخدمة «Google Wallet»، بما يتيح للمستخدمين تحليل نفقاتهم وإعداد الميزانيات ومتابعة الاشتراكات المتكررة مباشرة عبر واجهة المحادثة، وبدأت الشركة طرح الميزة في الولايات المتحدة عبر الويب والأجهزة العاملة بنظامَي «أندرويد» و«آي أو إس»، من دون تحديد موعد لإتاحتها في الأسواق الأخرى، وتندرج الميزة ضمن منظومة «الذكاء الشخصي»، إذ يمكن للمستخدمين الإشارة إلى «Google Wallet» عبر الرمز «@Google Wallet» لطرح أسئلة تتعلق بالإنفاق والادخار، وتتيح الميزة مراجعة النفقات السابقة، وإنشاء رسوم بيانية تفاعلية للميزانيات والتدفقات المالية، والتنبيه إلى ارتفاع أسعار الخدمات، كما توفر خياراً إضافياً لربط البطاقات والحسابات المصرفية عبر خدمة «Plaid».