ميزة جديدة من "جيميناي" .. سيعثر لك على أغراضك الضائعة داخل البيت

أعلنت شركة غوغل عن ميزات جديدة ستُضاف إلى أجهزة أندرويد ضمن تحديث لهذا الشهر، من بينها ميزة ستسمح بالعثور على الأغراض المفقودة من دون جهاز تتبع.

وستوسع "غوغل" نطاق تطبيق "Find Hub" عبر التحديث مما سيتيح طريقةً جديدةً للعثور على الأغراض المهمة دون الحاجة إلى ربط جهاز تتبع.

ووفقًا لمنشور على مدونة غوغل نُشر يوم الثلاثاء، سيتمكن المستخدم قريبًا من مطالبة "جيميناي" بتذكر المكان الذي وضع فيه غرضًا مهمًا، مثل جواز السفر، والذي لا يستخدمه بشكل متكرر وقد ينسى المكان الذي خبأه فيه بعد مرور عدة أشهر، بحسب تقرير لموقع "ذا فيرج" المتخصص في أخبار التكنولوجيا.

وسيحفظ "جيميناي" موقع الغرض، مع إمكانية إضافة صورة له. وعندما يحتاج المستخدم إليه مجددًا، يمكنه سؤال جيميناي عن مكانه، أو العثور عليه من خلال علامة تبويب الأغراض التي تم تذكر أماكنها داخل Find Hub.

وستتوفر الميزة على الأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد 16 أو الإصدارات الأحدث، في البلدان التي يتوفر فيها كل من جيميناي وFind Hub.

ومن جانب آخر، فمن بين أبرز الميزات التي سيجلبها تحديث هذا الشهر لأجهزة أندرويد ميزة "Motion Assist"، وهي نسخة أندرويد من ميزة "Motion Cues" من شركة أبل، والتي تُحاول التخفيف من دوار الحركة من خلال عرض نقاط على الشاشة تتحرك استجابةً لحركة السيارة.