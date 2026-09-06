بدلاً من الكتابة.. "جوجل" تضيف قدرات صوتية ذكية إلى 3 من تطبيقاتها

أعلنت شركة "جوجل" إتاحة مزايا "Live" في ثلاثة من تطبيقاتها، هي "Gmail" و"Docs" و"Keep"، وذلك بعد انتهاء مرحلة الاختبار التجريبي، لتصبح متوفرة لمشتركي خطط "جوجل إي آي" المدفوعة، في خطوة تهدف إلى توسيع نطاق التفاعل الصوتي مع مساعد الذكاء الاصطناعي "جيميناي لايف" داخل تطبيقاتها.

وكانت الشركة قد بدأت اختبار "Gmail Live" تجريبياً في يونيو الماضي، إذ تتيح الميزة للمستخدمين البحث في رسائل البريد الإلكتروني وطرح الأسئلة باستخدام اللغة الطبيعية، عبر محادثة مباشرة مع المساعد الذكي، بدلاً من الاعتماد على طرق البحث التقليدية.

أما "Docs Live"، فتسمح للمستخدم بوصف ما يريد كتابته صوتياً، ليتولى مساعد الذكاء الاصطناعي المساعدة في إعداد المسودة الأولى، ويمكن للمساعد أيضاً الاستعانة بمعلومات من "Gmail" و"Google Drive" و"Google Chat"، إلى جانب البحث عبر الإنترنت، لإعداد المحتوى المطلوب.

بينما تحوّل ميزة "Keep Live" تطبيق الملاحظات إلى مساحة يمكن التعامل معها صوتياً من دون الحاجة إلى الكتابة، إذ يستطيع المستخدم إملاء الملاحظات أو مطالبة المساعد بإعداد قوائم ومحتويات مختلفة، فعلى سبيل المثال، يمكن أن يطلب منه إعداد قائمة بالمكونات اللازمة لتحضير طبق من الأطعمة المفضلة.