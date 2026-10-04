هواتف كبار السن .. 4 إعدادات تجعل الشاشة أوضح وأسهل

لا يعرف الكثيرون أن أجهزة آيفون وأندرويد توفر إعدادات مجانية لتسهيل الاستخدام وتكبير العناصر وتحسين وضوح الشاشة حتى لا يحتاج كبار السن إلى شراء هاتف ذكي مخصص بأزرار كبيرة.

وتشمل هذه الخيارات "الوضع السهل" في هواتف سامسونغ، وأوضاعًا مشابهة في شاومي، إلى جانب إعدادات تكبير العرض في هواتف غوغل بكسل. كما توفر آيفون ميزة "الوصول المساعد" بواجهة أبسط وأزرار أكبر.

وتساعد ميزات أخرى، مثل تكبير الخط والنص العريض وزيادة التباين والترجمة النصية المباشرة، على تحسين الرؤية والسمع وتسهيل استخدام الهاتف.

وتختلف هذه الإعدادات بحسب نوع الجهاز، ويمكن تفعيلها وتجربتها لاختيار ما يناسب احتياجات المستخدم.