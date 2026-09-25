غوغل تختبر ميزة جديدة تتيح لـ«جيميناي» إجراء المكالمات نيابة عن المستخدم

تختبر غوغل ميزة جديدة تتيح لمساعد الذكاء الاصطناعي "جيميناي" إجراء المكالمات نيابة عن المستخدم، وتنفيذ عدد من المهام خلال التواصل مع الشركات، بما قد يقلل حاجة المستخدم إلى الانتظار على الهاتف أو التنقل بين قوائم الرد الآلي لإنجاز مكالماته.

وتحمل الميزة اسم "Call for Me"، وتأتي ضمن تجارب "غوغل" المتواصلة لتطوير تقنيات قادرة على إجراء المكالمات والتعامل مع الشركات بدلًا من المستخدمين.

بحسب تقرير نشره موقع "TechCrunch" المتخصص في أخبار التكنولوجيا، تستعد "غوغل" لطرح "Call for Me" بصورة أولية لمستخدمي هواتف Pixel 11 المشتركين في خدمة "جيميناي" داخل الولايات المتحدة.

وتحتاج الميزة خلال مرحلة الاختبار إلى استخدام النسخة التجريبية من تطبيق "الهاتف" التابع لـ"غوغل" على نظام "أندرويد"، في ظل استمرار الشركة في اختبار التقنية قبل إتاحتها على نطاق أوسع.