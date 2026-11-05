4 حيل ذكية لتحسين نتائج "بحث غوغل" والوصول إلى ما تريده بدقة

أصبحت ملخصات الذكاء الاصطناعي في نتائج "بحث غوغل" جزءًا ثابتًا من تجربة البحث، ولا يقتصر ظهورها على متصفح "كروم"، بل يمكن أن تظهر أيضًا عند استخدام أي متصفح آخر طالما أنك تعتمد على محرك بحث غوغل.

وتظهر هذه الملخصات أعلى نتائج البحث التقليدية، وقد تجيب عن استفسار المستخدم دون الحاجة إلى زيارة أي موقع إلكتروني. ورغم أنها قد تجعل البحث أسرع في بعض الأحيان، فإنها قد تتضمن معلومات غير دقيقة أو قديمة، أو إجابات مختلقة، فضلًا عن روابط معطلة، كما قد تغفل سياقات مهمة ومواقع متخصصة تحتوي على معلومات قيّمة.

لذلك، قد تحتاج أحيانًا إلى التحكم في طريقة البحث للوصول إلى المعلومات التي تريدها تحديدًا، بدلًا من الاعتماد على النتائج التي يعرضها غوغل تلقائيًا.

وتعتمد دقة نتائج البحث بدرجة كبيرة على معرفة كيفية تضييق نطاقه باستخدام بعض الحيل، مثل البحث عن عبارات محددة، واستخدام أوامر التصفية، والبحث العكسي بالصور. كما يمكن إخفاء ملخصات الذكاء الاصطناعي تمامًا إذا كانت تعيق الوصول إلى نتائج البحث التقليدية، بحسب تقرير لموقع "BGR" المتخصص في أخبار التكنولوجيا.

وفيما يلي 4 حيل تساعدك على تحسين نتائج بحث غوغل، ويمكن الجمع بين أكثر من أمر لتضييق النتائج بدرجة أكبر:

1- استخدم علامتي الاقتباس المزدوجتين للحصول على نتائج أكثر دقة

يؤدي وضع عبارة البحث بين علامتي الاقتباس المزدوجتين " " إلى مطالبة "غوغل" بالبحث عن تطابق تام معها.

على سبيل المثال، إذا بحثت عن اسم "Arthur James Pendleton" دون استخدام علامتي الاقتباس، فقد تظهر نتائج متنوعة تتضمن صفحات تذكر الكلمات الثلاث، حتى لو لم ترد بالترتيب نفسه أو متجاورة.

وقد تجد ضمن النتائج أسماء مشابهة، مثل James Pentelton أو Arthur Pendleton أو Pendleton James أو James Arthur، ما يضطرك إلى تصفح صفحات كثيرة للوصول إلى الشخص الذي تبحث عنه.

أما عند كتابة الاسم بين علامتي الاقتباس، فسيبحث "غوغل" عن العبارة كاملة بالترتيب نفسه، سواء ظهرت في عنوان الصفحة أو نصها أو رابطها. ويساعد ذلك على تقليص عدد النتائج، وإذا لم يعثر محرك البحث على تطابق تام، فسيخبرك بذلك.

ولا تقتصر فائدة هذه الحيلة على البحث عن الأسماء، بل يمكن استخدامها مع أي عبارة محددة، وهي مفيدة خصوصًا عند محاولة العثور على المصدر الأصلي لاقتباس أو نص معين.

2- استخدم أوامر البحث لتصفية النتائج

تتيح لك أوامر البحث، وهي كلمات ورموز تُضاف إلى عبارة البحث، تضييق نطاق النتائج واستبعاد المحتوى غير المطلوب.

ومن أبرز هذه الأوامر:

- AND: يطلب من "غوغل" عرض النتائج التي تتضمن مصطلحي البحث معًا. فعلى سبيل المثال، يؤدي البحث عن "Python" AND "JavaScript" إلى إظهار صفحات تتناول لغتي البرمجة.

- OR: يعرض النتائج التي تتضمن أحد مصطلحي البحث أو كليهما. ويجب كتابة أمري AND وOR بأحرف كبيرة.

- علامة الطرح (-): تُستخدم لاستبعاد نتائج تتضمن كلمة معينة. فإذا كنت تبحث عن وجهة مشمسة لقضاء العطلة، لكنك لا تريد السفر إلى المكسيك، يمكنك كتابة: Sunny destination for holiday -mexico.

- site: يتيح البحث داخل موقع إلكتروني محدد بدلًا من البحث في الإنترنت بالكامل.

- intitle: يتيح البحث عن صفحات تتضمن كلمة أو عبارة محددة في عناوينها. ويمكن استخدامه مع أمر site: للبحث داخل موقع بعينه.

3- ابحث باستخدام الصور عبر Google Lens

في بعض الأحيان، قد لا تعرف اسم الشيء الذي تبحث عنه، ولا تملك سوى صورة له، سواء كان سيارة أو مبنى أو زهرة أو حيوانًا أو شخصية مشهورة.

وفي هذه الحالة، يمكنك استخدام البحث العكسي بالصور عبر أداة "Google Lens"، بدلًا من محاولة وصف الصورة بالكلمات. وتساعدك الأداة على العثور على صور ومعلومات مرتبطة بالصورة التي تقدمها، مع الانتباه إلى أنها قد لا تعرض نتائج إذا لم تكن الصورة الأصلية مفهرسة في محرك البحث.

للبحث العكسي بالصور عبر الكمبيوتر:

1. انتقل إلى الصفحة الرئيسية لغوغل، أو افتح علامة تبويب جديدة في متصفح "كروم".

2. اضغط على أيقونة الكاميرا بجوار مربع البحث لفتح "Google Lens".

3. حمّل الصورة التي تريد البحث عنها، أو الصق رابطها.

4. إذا استخدمت رابط الصورة، اضغط على زر البحث لعرض النتائج.

أما عبر الهاتف، فيمكنك استخدام متصفح "كروم" أو تطبيق غوغل، إذ تتوفر أداة "Google Lens" داخلهما:

1. افتح علامة تبويب جديدة.

2. اضغط على أيقونة البحث بالصور لفتح "Google Lens".

3. التقط صورة للشيء الذي تريد البحث عنه بالضغط على زر التصوير، أو اضغط على أيقونة الصور بجواره لاختيار صورة محفوظة في معرض الهاتف.

ويمكنك أيضًا البحث عن صورة أثناء تصفح المواقع عبر "كروم"، وذلك بالنقر بزر الفأرة الأيمن عليها في الكمبيوتر، أو الضغط عليها مطولًا في الهاتف، ثم اختيار "Search This Image with Google Lens" أو "Search Image with Google".

4- أخفِ ملخصات الذكاء الاصطناعي من نتائج بحث غوغل

إذا كنت تفضل الوصول مباشرة إلى نتائج البحث التقليدية دون ظهور ملخصات الذكاء الاصطناعي، فهناك أكثر من طريقة للقيام بذلك.

إحدى هذه الطرق هي إضافة الرمز "-ai" قبل عبارة البحث، إذ تؤدي علامة الطرح إلى استبعاد النتائج التي تتضمن الكلمة التي تليها، وفي هذه الحالة كلمة AI.

وهناك طريقة أخرى تتمثل في إنشاء فلتر مخصص ينقلك تلقائيًا إلى علامة تبويب "Web" عند إجراء البحث، وهي تعرض نتائج الويب التقليدية دون ملخصات الذكاء الاصطناعي.

وإذا كنت لا تريد استخدام هذه الطرق في كل مرة، يمكنك تثبيت إضافة "Hide Google AI Overviews" على متصفح "كروم" والمتصفحات الأخرى المبنية على "كروميوم".

وبمجرد تثبيت الإضافة، ستعمل على إخفاء ملخصات الذكاء الاصطناعي من نتائج بحث غوغل، كما تخفي علامة تبويب "AI Mode"، لتعيد تجربة البحث التقليدية.

لكن تجدر الإشارة إلى أن الإضافة تخفي ميزات الذكاء الاصطناعي، لذلك إذا أردت استخدامها مجددًا، يمكنك تعطيل الإضافة من خلال النقر بزر الفأرة الأيمن على أيقونتها في شريط المتصفح، واختيار "Manage Extension"، ثم إيقاف تشغيلها.