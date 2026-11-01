واتساب يفاجئ مستخدميه بـ 4 ميزات جديدة

- أعلن تطبيق «واتساب» إطلاق أربع ميزات جديدة تستهدف تحسين تجربة استخدام المحادثات الجماعية، وتسهيل متابعة الرسائل المهمة وتنظيم النقاشات بين الأعضاء، في تحديث يمنح المستخدمين أدوات إضافية للتحكم في المجموعات والوصول إلى المحادثات التي تتطلب انتباههم.

وأوضح التطبيق، في منشور عبر مدونته الرسمية، أن الميزات الجديدة تشمل إضافة فلتر خاص بالإشارات والردود، وإتاحة تثبيت الرسائل في المجموعات دون مدة زمنية محددة، إلى جانب تسهيل مشاركة الرسائل السابقة مع الأعضاء الجدد، وإطلاق ميزة الحالات المخصصة للمجموعات.

وتتمثل الميزة الأولى في إضافة خيار جديد باسم «الإشارات والردود» إلى قائمة فلاتر المحادثات، التي تظهر عند التمرير لأسفل في شاشة الدردشات.

ويسمح هذا الخيار بعرض محادثات المجموعات غير المقروءة التي أشار فيها أحد الأعضاء إلى المستخدم أو تلقى رداً مباشراً منه، بما في ذلك الرسائل الموجهة إلى جميع الأعضاء باستخدام (@all).

وتهدف هذه الإضافة إلى مساعدة المستخدمين على الوصول بسرعة إلى الرسائل التي تتطلب تفاعلاً منهم، بدلاً من البحث داخل مجموعات متعددة أو مراجعة جميع المحادثات لمعرفة ما إذا كانت هناك رسائل موجهة إليهم.

أما الميزة الثانية، فتتيح تثبيت الرسائل في المحادثات الجماعية إلى أجل غير مسمى، بعدما كان المستخدمون يختارون سابقاً مدة التثبيت من بين 24 ساعة أو 7 أيام أو 30 يوماً.

وتمنح هذه الخاصية أعضاء المجموعة إمكانية إبقاء المعلومات المهمة ظاهرة في أعلى المحادثة، مثل المواعيد والتعليمات والإعلانات والروابط، دون الحاجة إلى إعادة تثبيتها بعد انتهاء المدة المحددة.

وتتضمن الميزة الثالثة تسهيل نقل الرسائل الحديثة إلى عضو انضم حديثاً إلى المجموعة، إذ سيتمكن المستخدم من النقر على اسم العضو ومشاركة الرسائل السابقة معه بأثر رجعي.

وكانت مشاركة الرسائل السابقة متاحة في السابق عند إضافة عضو جديد إلى المجموعة، لكن التحديث يتيح تنفيذ ذلك بعد انضمامه بالفعل، بما يساعده على فهم النقاشات الجارية والاطلاع على المعلومات التي ربما فاتته قبل مشاركته.

وتقدم الميزة الرابعة خيار مشاركة تحديثات الحالة مع مجموعة محددة، بحيث لا تظهر إلا لأعضائها. ويمكن للمشاركين مشاهدة هذه التحديثات والتفاعل معها، فضلاً عن نشر حالاتهم الخاصة داخل المجموعة، على أن تختفي بعد مرور 24 ساعة، وفقاً لطبيعة ميزة الحالة في واتساب.

وتتيح هذه الخاصية مشاركة تحديثات مرتبطة بمجموعة بعينها، دون الحاجة إلى نشرها أمام قائمة أوسع من جهات الاتصال، كما توفر مساحة إضافية للتفاعل بين الأعضاء.

وأشار الإعلان إلى أن طرح الميزات الأربع قد يستغرق بعض الوقت قبل وصولها إلى جميع المستخدمين، إذ يجري توفير تحديثات واتساب عادةً بصورة تدريجية.

ويأتي التحديث في إطار تطوير أدوات المجموعات، التي أصبحت مساحة أساسية للتواصل العائلي والمهني وتنظيم الأنشطة وتبادل المعلومات، مع تركيز واضح على تقليل صعوبة متابعة المحادثات النشطة والوصول إلى الرسائل ذات الأهمية.