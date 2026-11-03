بعد 28 عاماً.. نينتندو تعيد إطلاق لعبة "أسطورة زيلدا: أوكارينا الزمن" بنسخة مطوّرة

تطلق شركة "نينتندو" الخميس، النسخة المطوّرة من لعبة "أسطورة زيلدا: أوكارينا الزمن"، حصرياً لجهاز "نينتندو سويتش 2"، بعد 28 عاماً على إصدار اللعبة الأصلية عام 1998.

وتأتي النسخة الجديدة برسوميات محسّنة بالكامل، ومشاهد سينمائية موسعة بأداء صوتي، وموسيقى أوركسترالية، إلى جانب تطوير أساليب الحركة والتحكم بالكاميرا، وتسريع أوقات التحميل، بما يعيد تقديم المغامرة الكلاسيكية بتقنيات حديثة.

وتتضمن النسخة الجديدة تحسينات على عالم اللعبة وشخصياتها، فضلاً عن إتاحة استخدام الميكروفون للتفاعل مع آلة الأوكارينا، عبر الهمهمة أو العزف على الآلات الموسيقية، كما توفر خدمة “ملاحظات زيلدا" ميزات إضافية لمتابعة تقدم اللاعبين واختبار معلوماتهم عن اللعبة.

وتُعد "أوكارينا الزمن" من أبرز ألعاب سلسلة "أسطورة زيلدا"، التي صدرت نسختها الأصلية عام 1998، وتعود اليوم بنسخة أعيد بناؤها من الأساس لتناسب جهاز "نينتندو سويتش 2".