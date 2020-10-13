كيفية التخلص من التعليقات المسيئة على إنستغرام

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

توفر منصة انستغرام طريقة سهلة لمشاركة الصور ومقاطع الفيديو القصيرة مع الأصدقاء، إلا أن الكثير من المستخدمين يتعرضون لتعليقات مسيئة قد تدفعهم لإغلاق الحساب.

وفي ما يلي خطوات لمنع التعليقات المسيئة على المنشورات في موقع "العربية":

- فتح صفحة الحساب الشخصي من خلال الضغط على الصورة التي تظهر في الزاوية السفلية اليمنى.

- الضغط على أيقونة الخطوط الثلاث الموجودة في الزاوية العلوية اليمنى للوصول إلى القائمة الجانبية، ثم الضغط على خيار (الإعدادات) Settings.

- الضغط على خيار (الخصوصية) Privacy.

- ضمن قسم (التفاعلات) Interactions، اضغط على خيار (التعليقات) Comments.

- الخيار الأول ايحمل اسم (إخفاء التعليقات المسيئة) Hide Offensive Comments مُعفل افتراضيًا، وهي ميزة تقدمها إنستغرام لاكتشاف التعليقات غير المرغوب فيها أو غير اللائقة قبل أن تصل إليك وتحظرها حيث تعتمد في عملهعا على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتقوم بحظر التعليقات المسيئة على منشوراتك، والردود غير اللائقة التي قد تتلقاها على قصصك، وكذلك حظر التعليقات المسيئة أثناء البث المباشر.

أما الخيار الثاني يُسمى (التصفية اليدوية) Manual Filter، حيث يتيح إمكانية اختيار الكلمات أو العبارات التي تُعتبر مسيئة. وإذا اكتشفت منصة إنستغرام تعليقًا يحتوي على أي منها، فستقوم بحظره.