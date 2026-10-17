عدم رمي مواد على الملعب وتجنب استخدام الألفاظ المسيئة.. شرطة دبي تصدر تعليمات للجماهير على المدرجات
أصدرت شرطة دبي، اليوم السبت، تعليمات للجماهير على المدرجات.
وأكدت شرطة دبي في التعليمات ضرورة تجنب استخدام الألفاظ المسيئة أو السلوكيات غير اللائقة، والالتزام بتعليمات الأمن والمنظمين لضمان سلامة الجميع، وعدم رمي أي مواد أو أغراض داخل أرضية الملعب.
وشددت على ضرورة عدم الوقوف في الممرات أو مخارج الطوارئ، والمحافظة على نظافة المدرجات والمرافق العامة، والجلوس في المقعد المخصص وتجنب التدافع أو التزاحم.
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