بلدية دبي تُطلق موسم المخيمات الشتوية للمرة الأولى في منطقة الروية بحلّة مختلفة

أعلنت بلدية دبي عن فتح باب التسجيل لموسم المخيمات الشتوية في منطقة الروية لموسم 2026–2027، والذي سينطلق في الأول من نوفمبر المقبل ويستمر حتى 30 أبريل 2027.

وتقدم بلدية دبي هذا العام تجربة نوعية مع زيادة عدد المخيمات إلى 600 مخيم شتوي، بزيادة 120% مقارنة بالمواسم السابقة، إلى جانب توفير خيارات جديدة للتخييم وخدمات وأنشطة ترفيهية ومجتمعية تعزز تجربة المواطنين خلال فصل الشتاء.

ويعود الموسم الجديد بحلة جديدة تشهد عودة المخيمات المزدوجة بمساحة تصل إلى 800 متر مربع، إلى جانب المخيمات المفردة بمساحة 400 متر مربع، مع تخصيص 50 موقعاً للكرفانات للمرة الأولى. كما استحدثت البلدية 10 مخيمات مجهزة للإيجار اليومي، لتوفر من خلالها تجربة تخييم متكاملة دون الحاجة إلى تجهيز مخيم خاص، بما يمنح المواطنين مرونة أكبر في اختيار تجربة التخييم المناسبة لهم.

وتأتي هذه التحسينات ضمن جهود بلدية دبي لتطوير المساحات العامة، وتوفير مرافق وخدمات وتجارب ترفيهية متكاملة تتيح للعائلات الاستمتاع بأوقاتهم الشتوية في بيئة مناسبة، وترتقي بجودة حياة ورفاهية السكان.

وفي خطوة لتطوير الموقع من مساحة للتخييم إلى وجهة شتوية متكاملة، خصصت البلدية 10 مساحات للفعاليات والجلسات الشتوية، تستوعب الأنشطة العائلية والمجتمعية والتجارب الترفيهية والأسواق الموسمية، بحيث تتيح خيارات أوسع لقضاء الوقت وتعزيز التفاعل والتواصل المجتمعي.

وضمن مستهدفاتها لدعم رواد الأعمال وتعزيز مشاركة المشاريع المحلية، تم توفير فرص استثمارية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتخصيصها مسبقًا، في مجالات المأكولات والمشروبات والأنشطة والتجارب الصحراوية، مما يتيح لأصحاب المشاريع الناشئة تقديم خدمات ومنتجات متنوعة للمخيمين والزوار، بما يدعم النشاط الاقتصادي المحلي، ويضيف خيارات خدمية وترفيهية إلى تجربة المخيمات الشتوية.

ويُمثّل الموسم الحالي بداية مرحلة جديدة في تطوير تجربة التخييم الشتوي في منطقة الروية، من خلال توسيع الطاقة الاستيعابية وتنويع خيارات التخييم، إلى جانب استحداث مساحات مخصصة للأنشطة والفعاليات العائلية والمجتمعية. وتأتي هذه الخطوات ضمن رؤية متكاملة تتبناها بلدية دبي للارتقاء بالتجربة خلال المواسم المقبلة، وتعزيز مكانة الموقع وجهةً شتوية متكاملة تجمع بين الترفيه والتواصل المجتمعي ودعم المشاريع المحلية.

وقال بدر أنوهي، المدير التنفيذي لمؤسسة المرافق العامة في بلدية دبي: "نواصل في بلدية دبي تطوير تجربة المخيمات الشتوية بما يلبي تطلعات المجتمع، ونقدم هذا الموسم بيئة تخييم صحراوية آمنة ومناسبة للعائلات توفر خيارات أكثر تنوعاً ومرونة، إلى جانب مرافق وخدمات ومساحات جديدة للأنشطة العائلية والمجتمعية، بما يجعل المخيمات وجهة متكاملة لقضاء الأوقات الشتوية الفريدة التي ترتقي بجودة حياة ورفاهية مجتمع دبي".

وأضاف: "حرصنا على تمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة من المشاركة في إثراء هذه التجربة عبر فرص استثمارية متنوعة، بما يدعم رواد الأعمال والنشاط الاقتصادي المحلي، ويعزز تكامل الجوانب الترفيهية والمجتمعية والاقتصادية في المساحات العامة".

تجربة تخييم مرنة

وتتيح البلدية لأصحاب التصاريح تصميم مخيماتهم وتجهيزها وفق احتياجاتهم، بعد إصدار التصريح وتحديد حدود المخيم، مع الالتزام بالاشتراطات المعتمدة، بما يشمل إقامة سياج مؤقت واستخدام المخيم للأغراض العائلية وأنشطة التخييم فقط. كما وفرت مساحات للشركاء من الجهات الحكومية الراغبين في المشاركة في الموسم، مع إتاحة تصميم مخيماتهم بما يتناسب مع احتياجاتهم.

ودعت بلدية دبي المواطنين إلى التسجيل وحجز المخيمات عبر القنوات الرقمية الرسمية المعتمدة، من خلال الرابط التالي: (https://wintercamp.dm.gov.ae)، أو عبر تطبيق "دبي الآن".

وتتراوح مدة حجز المخيمات الموسمية بين ثلاثة وستة أشهر، فيما تتوفر خيارات مستقلة لمواقع الكرفانات والمخيمات اليومية وفق الاشتراطات المعتمدة.