قضت محكمة أردنية بإلزام سيدة بدفع 2500 دينار تعويضا معنويا لطبيبة بيطرية، بعد إدانتها بشتمها وتهديدها على خلفية وفاة كلبها داخل العيادة، وما تبع ذلك من مشادة وتهديدات بإغلاق العيادة وإنهاء المسيرة المهنية للطبيبة.

وبحسب قرار المحكمة، فإن الخلاف بدأ بعد وفاة الكلب إثر تلقيه العلاج، حيث عادت صاحبته إلى العيادة برفقة والدتها، ورفضت طلب الطبيبة تشريح الحيوان لمعرفة سبب الوفاة، قبل أن تتطور الواقعة إلى توجيه عبارات مسيئة وتهديدات أمام المراجعين، ومنعهم من دخول العيادة، وشتم الطبيبة ووصفها بالغبية و (الحمارة)، ودعت عليها بالموت مثلما تسببت بوفاة كلبها، وقالت لها "لازم نموتي مثله" بحسب وصفها.

وقررت المحكمة إسقاط دعوى الحق العام عن جرائم الذم والقدح والتحقير والتهديد لشمولها بقانون العفو العام، مع إبقاء الحق الشخصي، وإلزام المشتكى عليها بدفع 2500 دينار تعويضا عن الضرر المعنوي، إضافة إلى الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة والفائدة القانونية.