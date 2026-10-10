«الطيران المدني السعودي»: إصابة عدد من الأشخاص إثر تعرض مطار الملك خالد لهجوم وتعليق العمليات التشغيلية مؤقتاً

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية عن تعرض مطار الملك خالد الدولي بالرياض لاعتداء، اليوم السبت، وذلك في ظل استمرار الاعتداءات السافرة التي تستهدف مرافق الطيران المدني بالمملكة، وقد نتج عن الاعتداء عدد من الإصابات التي يجري العمل على حصرها.

وأوضحت الهيئة أنه تم تعليق العمليات التشغيلية في المطار مؤقتاً، لحين استكمال تقييم الأضرار والتحقق من سلامة المرافق، بالتنسيق مع الجهات المختصة، وسيتم الإعلان عن المستجدات لاحقاً.