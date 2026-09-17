"باركن" تتيح شحن محفظتها الرقمية نقداً عبر أجهزة "uPay"

وقعت شركة باركن اتفاقية شراكة مع "uPay" لتشغيل خدمة شحن محفظة "باركن" الرقمية نقداً عبر شبكة أجهزة الدفع بالخدمة الذاتية التابعة لـ "uPay" والمنتشرة في مختلف أنحاء الدولة.

وبموجب الشراكة سيتم تقديم قناة دفع جديدة تُسهم في تيسير تجربة متعاملي "باركن"، وتتيح لهم إعادة شحن محافظهم الرقمية بسهولة نقداً عبر أجهزة "uPay"، مع توفير خيار الدفع باستخدام بطاقات الائتمان أيضاً.

وتستهدف هذه المبادرة توسيع نطاق الوصول للخدمات، وتوفير مرونة أكبر للمتعاملين الذين يفضلون المعاملات النقدية أو يعتمدون عليها في تعاملاتهم اليومية.

وتدير "uPay" شبكةً واسعةً تضم أكثر من 1,700 جهاز دفع بالخدمة الذاتية موزعة في جميع أنحاء دولة الإمارات، من بينها أكثر من 1,350 جهازاً في دبي، وما يزيد عن 150 جهازاً في أبوظبي، وأكثر من 150 جهازاً في الشارقة، وما يتعدّى الـ 50 جهازاً في عجمان.

ومن خلال هذا التكامل التقني والتشغيلي، توسّع "باركن" نطاق التغطية لخدمات الدفع بفاعلية، متمكّنةً من الوصول إلى المتعاملين عبر شبكة فعلية واسعة وسهلة الاستخدام على مدار 24 ساعة طوال أيام العام.

وتعكس هذه الشراكة التزام "باركن" بتطوير حلول رقمية تُسهّل تجربة المتعاملين وتوسّع خيارات الدفع المتاحة لهم. كما تُسهم الخطوة في تعزيز الشمول المالي عبر إتاحة الاستفادة من خدمات مواقف المركبات دون الاقتصار على الأدوات المصرفية الرقمية.

ويوفر نموذج الشحن عبر أجهزة الخدمة الذاتية آليةً عالية الكفاءة واقتصادية لتحصيل المدفوعات النقدية، ما يقلل الاعتماد على الخيارات ذات التكلفة الأعلى ويرتقي بمستويات الكفاءة التشغيلية، وتجربة المتعامل بشكل عام.

وفي تعليقه على هذه الخطوة، قال المهندس طلال العجمي، المدير التنفيذي للتكنولوجيا لشركة باركن: "تنطلق شراكتنا مع "uPay" من التزامنا بتسهيل الوصول وتوفير خيارات أكثر مرونةً ضمن منظومة الدفع لدينا. وتضمن قناة الشحن النقدي الجديدة، التي ستتوفر على نطاق واسع، تمكين مختلف المتعاملين من الوصول إلى خدمات باركن بكل يسر. ومن خلال التكامل التقني مع شبكة "uPay"، نعمل على توسيع نطاق منظومة الدفع لدينا وتعزيز مرونتها وكفاءتها التشغيلية، بما يدعم مواصلة تطوير منصتنا الرقمية وتوسيع نطاق خدماتنا في مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة."

ومن جانبه، قال عمر دومبايف، الرئيس التنفيذي لشركة "uPay": "يسعدنا التعاون مع "باركن" لتحقيق رؤيتنا المشتركة إلى تقديم تجارب دفع أكثر ذكاءً وسهولةً على مستوى دولة الإمارات. وفي "uPay" نؤمن بأن حلول الدفع تُسهم في تيسير الحياة اليومية، لذا يتركز عملنا دوماً على تطوير تجارب رقمية تزيل العوائق وتُسهّل وصول المتعاملين إلى الخدمات الأساسية. ويعكس هذا التعاون الدور الذي تؤديه الشراكات الاستراتيجية في تطوير حلول عملية ترتقي بتجربة المتعاملين، وتُسهّل حصولهم على خدمات الدفع، وتدعم الشمول المالي على نطاق أوسع. ومع مواصلة دولة الإمارات صدارتها الإقليمية في الابتكار الرقمي، نؤكد التزامنا بالعمل جنباً إلى جنب مع المؤسسات ذات الرؤى المستقبلية مثل "باركن" لبناء منظومة دفع أكثر ترابطاً وسهولةً للجميع."

وستوظف "باركن" هذا التعاون لدعم استراتيجيتها الهادفة إلى تبني حلول مبتكرة وفعّالة من حيث التكلفة تعزز قدراتها التشغيلية. كما ستواصل الشركة توسيع قنوات الدفع ودمج حلول جديدة تلبي الاحتياجات المتطورة للمتعاملين، وتدعم تقديم خدمات تنقل سلسة وفعّالة في مختلف أنحاء دولة الإمارات.





