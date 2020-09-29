الجلوس لفترات طويلة يزيد من خطر موت المبكر لدى الشباب

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

زعمت دراسة أن الجلوس لأكثر من سبع ساعات ونصف في اليوم يزيد من خطر وفاة الشباب، وفقا لما جاء في موقع "ميرور" البريطاني.

ويرتبط البقاء على الكراسي أثناء يوم العمل وعلى الأريكة في المساء بمجموعة من المشكلات الصحية.

ووجد الباحثون أن احتمالية الوفاة المبكرة تزداد تدريجيا عند قضاء 7.5 إلى 9 ساعات يوميا بوضعية الجلوس.

ويزداد التهديد بشكل حاد بعد 9.5 ساعات من الجلوس يوميا.

كما أن أولئك الذين يقضون 12 ساعة في اليوم جالسين لديهم فرصة ثلاثة أضعاف للموت المبكر مقارنة بأولئك الذين جلسوا لمدة 7.5 ساعة في اليوم.