أفاد عملاء بوجود مشكلات في تسجيل الدخول إلى حسابات مجموعة «ماريوت» وإتمام الحجوزات عبر الموقع الإلكتروني وتطبيق الهواتف الذكية التابعين لعملاق الضيافة اليوم الثلاثاء.

وأظهر موقع «داون ديتيكتور»، المتخصص في رصد انقطاعات الإنترنت، ارتفاعاً حاداً في بلاغات المستخدمين بدأ قرابة الساعة 9:17 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، مع تسجيل مئات الشكاوى حتى الآن.

ولم تصدر «ماريوت»، التي تُعد أكبر سلسلة فنادق في العالم من حيث عدد الغرف، رداً فورياً على طلب للتعليق من شبكة «فوكس نيوز ديجيتال».