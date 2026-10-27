هولندا تعتزم تقليص 25 ألف وظيفة حكومية لتوفير النفقات عبر الذكاء الاصطناعي

أعلنت هولندا عزمها الاستغناء عن 25 ألف وظيفة في القطاع الحكومي كجزء من خطة لخفض النفقات مرتبطة بتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، في خطوة تُعد من أكثر التحركات جرأة حتى الآن من قِبل الدول الساعية للتكيف مع هذه التكنولوجيا.

ووفقاً لموقع "سيمافور"، تمثل هذه التخفيضات أكثر من 15% من إجمالي القوى العاملة في جهاز الخدمة المدنية الهولندي، وتأتي بالتزامن مع خطط مرتقبة سيُعلن عنها قريباً لنشر وتوظيف أنظمة الذكاء الاصطناعي داخل المؤسسات الحكومية.

ولا تقف هولندا وحدها في مساعي دمج الذكاء الاصطناعي لرفع كفاءة الخدمات العامة؛ إذ تدرس نيوزيلندا تقليصاً مماثلاً من حيث النسبة في الوظائف الرسمية، عبر اتباع ما وصفه مسؤول حكومي بارز الشهر الماضي بـ "نهج مكثف وموجه نحو الذكاء الاصطناعي".

في المقابل، تبرز طموحات دولية أوسع نطاقاً؛ حيث تدفع دولة الإمارات العربية المتحدة باتجاه التحول إلى أول حكومة "قائمة كلياً على الذكاء الاصطناعي" في العالم، وذلك بهدف تعظيم الإنتاجية إلى أقصى حد قياساً بعدد سكانها الصغير.