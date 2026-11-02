مصرع جميع ركابها الـ 9.. تحطم طائرة خاصة قرب مقر ترامب في فلوريدا

تحطمت طائرة خاصة من طراز «ليرجت 60» تقلّ تسعة أشخاص في منطقة سكنية بجنوب ولاية فلوريدا الأميركية، بعد ظهر الأحد، ما أسفر عن انفجارها واندلاع كرة نارية ضخمة على بُعد نحو تسعة أميال فقط من منتجع «مارالاغو» الشهير مقر إقامة الرئيس دونالد ترامب في فلوريدا.

وأفادت إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية، في بيان نقلته شبكة «فوكس نيوز»، بأن الطائرة سقطت قرابة الساعة 12:50 ظهراً بالتوقيت المحلي بالقرب من منطقة «كريستهافن»، بعدما كانت قد أقلعت من مطار «أوستن-بيرغستروم» الدولي في ولاية تكساس متجهةً إلى مطار «نورث إلوثيرا» في جزر الباهاما.

وأفادت تقارير إعلامية أميركية بعدم وجود أي ناجين من بين الأشخاص التسعة الذين كانوا على متن الطائرة.