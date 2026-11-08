بعد خسارة الكونغرس.. ترامب يعيّن ستيفن ميلر كبيراً لموظفي البيت الأبيض ويتوعد بتغييرات في فريقه

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعيين ستيفن ميلر كبيراً لموظفي البيت الأبيض خلفاً لسوزي وايلز، التي قدمت استقالتها عقب خسارة الجمهوريين لمجلسي الكونغرس في انتخابات التجديد النصفي، وذلك بعد ساعات فقط من تلويحه عبر برنامج "60 دقيقة" على شبكة "سي بي إس نيوز" بإجراء تغييرات وإقالات في فريقه الحكومي.

وفي المقابل، جدد ترامب ثقته بوزير الدفاع بيت هيغسيث رغم تساؤلات سابقة حول بقائه، مستنداً إلى ما وصفه بالانتصار في حربين، من بينهما حسم حرب فنزويلا في "أقل من ساعة واحدة" واستخراج مليارات الدولارات منها، لتنضم وايلز بذلك إلى قائمة محدودة من كبار المسؤولين الذين غادروا الإدارة هذا العام، وهم وزيرات العدل والأمن الداخلي والعمل.