نتنياهو: أصدرت تعليماتي لـ «الموساد» والجيش بالعمل على إسقاط النظام الإيراني

كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن إصداره توجيهات مباشرة لجهاز الاستخبارات (الموساد) والجيش الإسرائيلي للعمل على إسقاط النظام الإيراني، محذراً من أن الانتخابات الإسرائيلية الوشيكة تمثل مسألة «وجودية» لتل أبيب.

وقال نتنياهو، في مقابلة تلفزيونية عبر برنامج «الوطنيون» على «القناة 14» الإسرائيلية قبل أقل من 36 ساعة على فتح صناديق الاقتراع، إن إيران أعلنت استئناف برنامجها النووي، واصفاً إياها بـ«العقرب الجريح» الذي قد يوجه لدغة أخيرة بعد الضربات التي تلقاها، مضيفاً أنه لم يتبقَّ سوى 10% للقضاء النهائي على البرنامج النووي الإيراني، ومشككاً في قدرة أحزاب المعارضة واليسار على إنجاز هذه المهمة.

وحذر نتنياهو من تداعيات فوز معسكر اليسار في ظل التقارب الشديد في استطلاعات الرأي التي تشير إلى تعادل الكفتين بـ60 مقعداً لكل معسكر، زاعماً أن وصول منافسيه إلى الحكم سيؤدي إلى الانسحاب من الأحزمة الأمنية في سورية وغزة ولبنان، وتجنيس مئات الآلاف من الفلسطينيين ضمن «لمّ الشمل»، وإقامة دولة فلسطينية، فضلاً عن ملاحقة ناخبي اليمين قضائياً وإغلاق «القناة 14».

وعلى الصعيد الداخلي، جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي تعهده الانتخابي بـ«القضاء على الديكتاتورية القضائية»، مطالباً بالإنهاء الفوري لمحاكمته الجنائية والتحقيق مع المحققين أنفسهم، معتبراً أن شهادة المستشار القضائي السابق أفيحاي مندلبليت أثبتت «تلفيق» التهم الموجهة إليه، وأن ما جرى خلال التحقيقات وتوجيه الشرطة للاحتجاجات يمثل «اعتداءً على الديمقراطية».

كما هاجم نتنياهو مساعي ائتلاف المعارضة، بقيادة أفيغدور ليبرمان، لتمرير «قانون المتهم» بهدف منعه من الترشح، معتبراً أن ذلك يهدف إلى منح المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، سلطة تحديد هوية رئيس وزراء إسرائيل.