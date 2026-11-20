أفادت منصة "بينانس نيوز" بأن عملة البيتكوين تراجعت، اليوم الجمعة 20 نوفمبر، إلى ما دون 60 ألف دولار للمرة الأولى منذ مطلع يوليو. وجاء التراجع مع امتداد موجة البيع في أسهم التكنولوجيا الأميركية إلى الأسواق الآسيوية وسوق العملات المشفرة.

وهبطت العملة إلى نحو 59 ألف دولار في التعاملات الأميركية المبكرة، بانخفاض يتجاوز 5% خلال 24 ساعة، لتمحو بذلك كامل المكاسب التي حققتها في انتعاشها خلال أغسطس وسبتمبر، حين اقتربت من 83 ألف دولار.

وجاء الهبوط بعد تسجيل صندوق "آي شيرز بيتكوين ترست" (IBIT) التابع لشركة "بلاك روك" تدفقات خارجة قياسية بلغت 541.1 مليون دولار يوم الخميس، وهي أكبر عمليات سحب في يوم واحد منذ إطلاق الصندوق، وفقاً لبيانات "فارسايد إنفستورز".

العملات البديلة تتراجع بوتيرة أشد

ولم يسجل أي من مكونات مؤشر "كوين ديسك 20" ارتفاعاً، إذ تراجع المؤشر 1.9% مقارنة بإغلاق الخميس إلى 1644.31 نقطة. وهبطت عملة "زي كاش" 11%، و"نير بروتوكول" 9.3%. وكانت الرموز المرتبطة بمنصات التداول على السلسلة، بما فيها منصات العقود الآجلة الدائمة والخيارات والتداول الفوري، من بين الأكثر تضرراً، بتراجعات تراوحت بين 5% و11% خلال 24 ساعة.

انخفاض أسهم "أنثروبيك" و"سبيس إكس"

وتراجعت في تداولات ما قبل الافتتاح أسهم الشركتين صاحبتي أكبر طرحين عامين أوليين في التاريخ. فقد هبط سهم “Anthropic” نحو 10% إلى 87 دولاراً، أي فوق سعر الطرح البالغ 83 دولاراً بقليل، بعد يوم من إغلاق جلسته الأولى عند 97.17 دولاراً. كما تراجع سهم "سبيس إكس" 6% إلى 130 دولاراً، أي دون سعر طرحه البالغ 135 دولاراً.

وانخفض سهم "إنفيديا" 5% إضافية إلى 139 دولاراً، ليصبح أدنى بنحو 42% من ذروته في أكتوبر. وتراجعت أسهم شركات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي "كور ويف" و"سايفر ديجيتال" و"آيرن" بنحو 5% لكل منها قبل الافتتاح.

امتداد الموجة إلى آسيا والسلع

وفي آسيا، هبط مؤشر "كوسبي" الكوري الجنوبي بأكثر من 5%، مع تراجع سهمَي شركتَي الرقائق "إس كيه هاينكس" و"سامسونغ إلكترونيكس" بنحو 6% لكل منهما. كما تراجعت العقود الآجلة لمؤشرات التكنولوجيا الأميركية بأكثر من 1% قبل الافتتاح.

وعلى صعيد السلع، هبط الذهب إلى 3515 دولاراً للأوقية قبل أن يرتد إلى 3580 دولاراً. وتراجعت الفضة إلى 41 دولاراً، أي أدنى بنحو 66% من ذروتها في يناير البالغة 120 دولاراً. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط 1% إلى نحو 82 دولاراً للبرميل، وهو أدنى مستوى منذ أغسطس، فيما تراجع مؤشر الدولار الأميركي قليلاً إلى 103.6 نقطة.

تقليص الرهانات

وبدأ المتداولون، للمرة الأولى منذ أسبوعين، تسعير احتمال أن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه يوم 9 ديسمبر، وسط تزايد المخاوف من تباطؤ اقتصادي. ولا يزال رفع الفائدة 25 نقطة أساس إلى نطاق 4.00%–4.25% هو السيناريو الأرجح، فيما استبعدت الأسواق تماماً رفعها 50 نقطة أساس.