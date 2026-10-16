مؤثر هندي يطلب الحلوى من متابعيه.. فيُفاجأ بسيل من الطرود الغريبة!

بمناسبة مهرجان "ديوالي"، طلب المؤثر الهندي فييراماني من متابعيه إرسال بعض الحلويات إليه.

وليتحقق ذلك، قام بنشر رقم هاتفه وعنوان منزله لتسهيل وصولها.. دون أن يتخيّل ما ينتظره خلف هذا الطلب.

وبدأت تصل إلى منزله طلبات لم يجرِها، شملت تلفزيونات وثلّاجات وغسّالات وهواتف، إلى جانب طلبات طعام وأكياس حليب.

والأغرب.. أن كثيراً من هذه الطلبات كان بنظام الدفع عند الاستلام، ما يعني أنه أصبح مطالباً بدفع ثمن مشتريات لم يطلبها أصلاً.

ولم تتوقف المقالب عند هذا الحد. إذ امتدت إلى طلبات شاحنات وجرّافات، وصولاً إلى دبابة عسكرية سُجّلت باسمه، قُدّرت قيمتها بنحو 700 مليون روبية، وفقاً لتقارير إعلامية هندية، منها timesofindia وNDTV.

و أمام هذا السيل من الطلبات، لجأ فييراماني إلى "إنستغرام"، مطالباً المتسببين بذلك بالتوقف.

وفي مقطع فيديو نشره عبر حسابه، على "إنستغرام"، عبّر فييراماني عن غضبه من تكرار الطلبات، مستنكراً طلب دبابة بهذا الثمن، وطالب مراعاة عمال التوصيل الذين يقطعون مسافات طويلة للوصول إلى منزله.

وقال إن 15 طلبية وصلت خلال نصف ساعة، مؤكداً أنه لا يملك المال لدفع ثمن هذه المشتريات.



ورغم مناشداته المتكررة، إلا أن المضايقات لم تتوقف. وفي مقطع لاحق، قال فييراماني إنه يفكر في مغادرة المدينة، بعدما أصبح عرضة للتوبيخ بسبب الطلبات التي أجراها آخرون باسمه.

وهكذا.. تجاوز "المقلب" حدود المزاح.. وتحوّل طلب علبة حلوى إلى أزمة كبيرة طالت المؤثر الهندي، وعمّال التوصيل.