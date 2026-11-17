أفاد مستخدمو "جيميل" (Gmail) بتزايد المشكلات في إرسال واستقبال رسائل البريد الإلكتروني خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقاً لموقع «داون ديتيكتور».

وبلغت البلاغات ذروتها قرابة الساعة 2:40 بعد ظهر الاثنين بتوقيت شرق الولايات المتحدة قبل أن تتراجع، ثم عادت إلى الارتفاع مجدداً صباح الثلاثاء.

ولم تسجل لوحة معلومات حالة «Google Workspace» أي انقطاعات نشطة في الخدمة.

وتأتي هذه المشكلة الظاهرة التي تواجه بعض مستخدمي «Gmail» بعد أيام من تعرض خدمة «Microsoft Outlook»، وهي إحدى أكثر منصات البريد الإلكتروني المؤسسية استخداماً، لانقطاع استمر عدة أيام الأسبوع الماضي.