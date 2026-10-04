"اتصلوا بكوتون".. ترامب ينشر رقم هاتف سناتور للضغط عليه بشأن "التوقيت الصيفي"

في خطوة تصعيدية غير مألوفة، نشر الرئيس الأميركي دونالد ترامب رقم الهاتف المحمول للسيناتور الجمهوري عن ولاية أركنساس ورئيس لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ توم كوتون، داعياً ناخبي الولاية إلى الاتصال به مباشرة والضغط عليه لإنهاء عرقلته لمشروع قانون فيدرالي يهدف إلى تثبيت التوقيت الصيفي وإلغاء تغيير الساعة مرتين سنوياً.

وجاءت هذه الخطوة في منشور مطول لترامب عبر منصته "تروث سوشيال"، حمّل فيه حليفه كوتون مسؤولية تعطيل طرح "قانون حماية ضوء الشمس" للتصويت في مجلس الشيوخ، رغم تمريره بأغلبية كبيرة في مجلس النواب بواقع 308 أصوات مقابل 117 صوتاً بدعم من الحزبين.

وخاطب ترامب سكان أركنساس قائلاً: "اتصلوا بتوم على هاتفه المحمول وأبلغوه بموقفكم"، معتبراً أن تمرير القانون يمثل مكسباً كبيراً للبلاد، ويسهم في استغلال ساعات ضوء النهار لصالح المزارعين ومحبي الرياضة والأنشطة الخارجية، فضلاً عن تجنيب المنشآت العامة تكاليف التعديل اليدوي المستمر للساعات الضخمة.

وطالب ترامب مجلس الشيوخ بطرح التشريع للتصويت فوراً، مشدداً على أن الغالبية الساحقة من الأميركيين تؤيد وضع حد لتغيير التوقيت الموسمي واعتماد خيار "تثبيت الساعة" بشكل دائم.