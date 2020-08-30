فوربس" تكشف تسريبات جديدة حول "آيفون "12"

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

كشف موقع "فوربس" تسريبات عن أن هاتف "آيفون 12" سيشهد إزالة عدد من المزايا، فيما ستضاف أخرى، وسيكون الأغلى على الإطلاق في تاريخ الجهاز، كما أنه السعر قد يرتفع 150 دولاراً مقارنة بما كان متوقعاً.

وتشير التسريبات إلى أن سعر هاتف "آيفون 12" سيبدأ من 749 دولاراً، بينما يصل "آيفون 12 بلاس" إلى 1099 دولاراً، في حين سيكون "آيفون 12 برو ماكس" الأغلى على الإطلاق 1199 دولاراً.

وفي حال صحت هذه التقارير، فإن سعر هاتف "آيفون" المرتقب سيكون قد زاد بـ150 دولاراً، وسيبدأ هاتف "آيفون 12" المرتقب من شاشة بحجم 5.4 بوصات، في حين ستصل شاشة هاتف "آيفون 12 بلاس" إلى 6.1 بوصات، وسط توقعات بأن يحدث تغيير جوهري على مستوى التصميم.

وكشفت تسريبات سابقة أن حواف هاتف "آيفون 12" ستكون مستوية وغير دائرية ومعقوفة، كما اعتاد مستخدمو "أبل" في سنوات سابقة.

وأضحت هذه الزيادة في الأسعار مثار جدل بين خبراء تقنية، إذ ثمة من يعزوها إلى تزويد "آيفون" المنتظر بشبكة الجيل الخامس، في حين أنها غير متاحة لأغلب مستخدمي الهواتف الذكية في العالم، والمعروف أن رقاقة هذه الشبكة باهظة الثمن.

ويأتي هذا الارتفاع في الأسعار بعدما قررت شركة "أبل" أن تنقل كل شاشات الهاتف من "إل سي دي" إلى "أوليد" الأكثر تطوراً، وهذا يعني زيادة في كلفة التصنيع.