جوناثاس: سعيد باللعب لبطل الدوري الإماراتي وخوض تجربة جديدة مع الشارقة

المصدر: الإمارات اليوم- الشارقة

أكد المهاجم البرازيلي جوناثاس دي خيسوس سعادته بالإنضمام واللعب لفريق الشارقة بطل دوري الخلي العربي بعقد يتمد لموسمين قادمين ، مشيرا إلى أنه متشوق جدا ‏لخوض أولى تجاربه في منطقة الخليج العربي.

وقال جوناثاس في تصريحات للموقع الرسمي لنادي الشارقة " الفريق يضم عدد من اللاعبين المميزين من بينهم لاعبين من الجنسية البرازيلية إلى جانب أعضاء الجهاز الفني وهو الأمر الذي ساهم في اتخاذ قراره بالانضمام للشارقة واعتقد أن ذلك سيساعدني كثيرا في عملية الانسجام مع الفريق وتحقيق طموح جماهير وعشاق الملك الشرقاوي".

وشكر جوناثاس شركة الشارقة لكرة القدم على احترافيتهم العالية في المفاوضات وثقتهم به كلاعب ، متمينا أن يكون عند حسن ظن الجميع.

وأشار جوناثاس إلى أن الفريق مقبل على خوض منافسات دوري أبطال آسيا وهي المحطة التي تمثل فرصة مثالية لأي لاعب لتقديم نفسه واثبات وجوده بتقديم الإضافة المطلوبة والمساهمة مع باقي اللاعبين في رفعة اسم الشارقة.

وشهد مراسم توقيع العقد مع اللاعب رئيس شركة الشارقة لكرة القدم عبد الله العجلة ومدير التعاقدات وشؤون اللاعبين بدر أحمد ووكيل أعمال اللاعب .

يذكر أن اللاعب جوناثاس قد استهل مشواره الرياضي في نادي كروزيرو مسقط رأسه في البرازيل قبل ان يشد الرحال الى أوروبا لتكون محطته الأولى بالتحديد نادي الكامار الهولندي الذي قضى فيه موسمين ثم إنتقل بعدها لبريشيا الإيطالي ولعب معارا لأندية تورينو ولاتينا قبل ان ينتقل هذه المرة الى محطة الدوري الاسباني عبر فريق إليتشي ثم ريال سوسيداد ويعود مجددا للعب في صفوف نادي إليتشي الاسباني والذي ساهم معه قبل أيام في الصعود إلى دوري الدرجة الأولى الاسباني "لاليغا".

ويمتلك جوناثاس سجلاً تهديفياً جيداً في الدوريين الإسباني والإيطالي حيث سجل اللاعب 21 هدفاً مع اندية بريشيا وتورينو وبيسكارا في "سيريا " بينما بلغ إجمالي أهدافه في اللا ليغا 61 هدف مع إليتشي وريال سوسيداد، كما سبق للاعب جوناثاس دي خيسوس تمثيل منتخب بلاده البرازيل على مستوى المراحل السنية وبالتحديد منتخب الشباب تحت 19 سنة.