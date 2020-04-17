أسود تقطع طريقاً بجنوب إفريقيا في فترة الحظر الخاص بمكافحة " كورونا"

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

التقط حارس متنزه "كروغر" الوطني في جنوب إفريقيا، صوراً لما لا يقل عن ثمانية أسود ولبؤات وبعض الأشبال الصغيرة، وهي تأخذ قيلولة على الطريق مباشرة خارج أحد أكواخ الراحة في المتنزه في ظل غياب شبه كامل للسياح والزوار والبشر عموماً.

وقال المسؤول الإعلامي في المتنزه، إسحاق فالا، لشبكة "بي بي سي" إن "الأسود ستكون عادة في الأحراش لكنها حيوانات "ذكية للغاية وهي الآن تستمتع بحرية في المتنزه من دوننا"، مضيفاً أن الأسود تحب الطريق لأنه جاف.

وفي تغريدة نشرت على حسابه على «تويتر»، أوضح المتنزه أن الأسود لم تكن توجد عادة في المناطق المفتوحة للسياح، باستثناء اعتيادها على السيارات بشكل عام بالقرب من المخرج والمدخل المزدحمين.