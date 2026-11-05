شاحنات

انتقد سائقون قيام قائدي شاحنات بنقل حمولات كبيرة وثقيلة من دون تثبيتها وتأمينها بالشكل المناسب، ما يشكل خطراً على سلامة مستخدمي الطريق، خصوصاً للسيارات التي تسير خلفها، مشيرين إلى أن بعض الحمولات تكون عرضة للسقوط أثناء سير الشاحنات أو عند المنعطفات والتوقف المفاجئ، ما قد يتسبب في وقوع حوادث مرورية خطرة وخسائر بشرية ومادية، وأكدوا أن هذه الممارسات تعكس عدم التزام بعض السائقين باشتراطات السلامة المرورية، داعين إلى تكثيف الحملات التفتيشية والرقابة على الشاحنات ومركبات نقل البضائع، والتأكد من تثبيت الحمولات، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.

سلوك

أعرب سائقون عن استيائهم من سلوكيات بعض قائدي المركبات الذين يرمون أكواب المشروبات الساخنة وغيرها من المخلفات من نوافذ مركباتهم أثناء السير على الطرقات، معتبرين أن هذه التصرفات غير حضارية، وتشوه المظهر العام للشوارع، فضلاً عن المخاطر التي قد تسببها لمستخدمي الطريق، خصوصاً في حال احتواء الأكواب على بقايا مشروبات ساخنة قد تتطاير باتجاه المركبات الأخرى، ما يؤدي إلى إرباك السائقين، ودعوا إلى التوعية بأهمية المحافظة على نظافة الطرق، والالتزام بالتخلص من المخلفات في الأماكن المخصصة لها.

فعاليات

أعرب سكان في عدد من إمارات الدولة عن سعادتهم ببدء تنظيم الفعاليات الترفيهية وافتتاح أكشاك المطاعم والمقاهي في حدائق ومتنزهات عامة، تزامناً مع اعتدال الأجواء واقتراب فصل الشتاء، مشيرين إلى أن هذه المبادرات تسهم في تنشيط الحركة السياحية والترفيهية، وتوفر متنفساً للأسر والأفراد، خصوصاً خلال الفترة المسائية، وأكدوا أن الفعاليات تضفي أجواء جميلة على الحدائق والمتنزهات، وتشجع السكان على قضاء أوقات ممتعة في الهواء الطلق، بعيداً عن الأماكن المغلقة، مشيدين بجهود تطوير المرافق الترفيهية.