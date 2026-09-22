حاكم الشارقة يعتمد مخطط "بحيرة الفريش" في مدينة كلباء

اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مخطط بحيرة الفريش في مدينة كلباء، بمساحة تبلغ نحو 51.200 متر مربع، وسعة تخزين تصل إلى 28 مليون غالون من المياه، بالإضافة إلى 200 موقف للسيارات لخدمة الزوار.

يأتي الاعتماد ضمن مشاريع صاحب السمو حاكم الشارقة في مدينة كلباء، حيث أعلن سموه في وقت سابق عن مشروع بحيرة الفريش الواقعة خلف ميدان المرش، والتي يبلغ طولها نحو 750 متراً تقريباً، وهي متنزه ممتع للأطفال مماثل لمشروع سد الرفيصة، ويجري العمل على زراعة الأشجار في الجبل الموجود فيه، إلى جانب وجود شلالات بين الأشجار تصب مياهها في البحر.

كما يتضمن المشروع مواقف للسيارات تتيح للزوار التوقف والمشي والتنزه والاستمتاع بالمكان.