نيويورك تتجه لحظر عربات الخيول في سنترال بارك

يعتزم المشرعون في مدينة نيويورك حظر عربات الخيول في متنزه سنترال بارك، لتنتهي بذلك حقبة استمرت أكثر من 150 عاماً كإحدى أبرز المعالم السياحية الكلاسيكية بالمدينة، وذلك بعد عقود من معارضة ناشطي حقوق الحيوان، وعلى خلفية حادثة وفاة سائحة مراهقة الربيع الماضي.

ومن المتوقع أن يقر مجلس المدينة مشروع قانون الأسبوع المقبل يقضي بإيقاف جولات عربات الخيول بحلول عام 2028.

وأكد متحدث باسم رئيسة مجلس المدينة جولي مينين، التصويت المرتقب، مشيراً إلى أن المقترح يحظى بالدعم الكافي لإقراره.

فيما ذكر مكتب عمدة نيويورك زهران ممداني أنه توصل إلى اتفاق مع رئيسة المجلس بشأن التشريع.

وقال ممداني في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "إن صناعة عربات الخيول تشارف على نهايتها في مدينة نيويورك".