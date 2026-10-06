لحماية الخصوصية.. النرويج تعتزم حظر نظارات الذكاء الاصطناعي

أعلنت الحكومة النرويجية، أمس، ​أنها تعتزم اقتراح حظر مؤقت على ‌استخدام النظارات المزودة ​بالذكاء الاصطناعي في بعض الأماكن العامة، عازية ذلك إلى قلقها من احتمال التقاط صور أو تسجيلات مصورة أو صوتية للأفراد من دون علمهم، ويعكس الاقتراح موجة اعتراض عالمية أوسع على النظارات الذكية المزودة بكاميرات ⁠وسط مخاوف تتعلق بالخصوصية، وقالت الحكومة، في بيان، إن الحظر ربما يطبق في أماكن تجمع معتادة، مثل المتنزهات، والشواطئ، والمتاحف، ‌ومراكز التسوق، والفعاليات العامة.

وربما يطبق الحظر ‌أيضاً في المدارس والملاعب ونوادي الشباب، وكذلك بالأماكن التي تتطلب خصوصية، ​مثل عيادات الأطباء، وحمامات ‌السباحة، وصالات ​الألعاب الرياضية التي تحتوي على ⁠غرف لتغيير الملابس.

وأوضحت الحكومة أنها لا تسعى إلى فرض حظر تام، وأنه لن يشمل الاستخدام الخاص ​الذي لا ⁠يتعرض فيه ⁠آخرون لخطر التصوير من دون موافقتهم، وأضافت الحكومة أنها ستدرس نوع التكنولوجيا الذي سيشمله الحظر، وما إذا كان سيطبق ⁠على النظارات المزودة بكاميرا ومسجل صوت أو النظارات المزودة بكاميرا ووظائف الذكاء الاصطناعي أو غيرها من الأجهزة التكنولوجية التي يمكن استخدامها خلسة عن طريق تثبيتها على الملابس أو وضعها بداخلها وتكون مزودة بكاميرا ‌ومسجل صوت و/أو الذكاء الاصطناعي.