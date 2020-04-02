كورونا لم يترك رضيع عمره شهر ونصف.. أمريكا تسجل أصغر وفاة

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

واصلت أمريكا أرقامها العالية جداً في تسجيل الإصابات بفيروس كورونا المستجد وتخطت الأصابات 200 ألف حالة ولكن المؤسف هو تسجيل أصغر وفاة بالفيروس المستجد في العالم لطفل رضيع يبلغ عمره شهر ونصف، في ولاية كونيتيكت الأميركية، ليصبح بذلك أصغر ضحيّة معروفة في العالم للوباء، وقد أعلن عن ذلك حاكم الولاية المجاورة لنيويورك نيد لامونت.

ونقل موقع "العربية" تغريدة عن حاكم الولاية كتب فيها على موقع التواصل الإجتماعي تويتر إنّ “الفحوص أكّدت مساء أمس أن الرضيع كان مصاباً بكوفيد-19، هذا أمر يجرح القلب، نعتقد أنّه أحد أصغر الأشخاص سنّاً في العالم الذين يموتون من مضاعفات ناجمة عن كوفيد-19”.