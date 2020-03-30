وفاة أصغر مصاب بفيروس كورونا في أوروبا

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

سجلت قارة أوروبا أصغر حالة وفاة لمصاب بفيروس كورونا المستجد وكان ذلك في البرتغال حيث توفي فيتور غودينو بمستشفى قرب مدينة بورتو صباح الأحد بعد إصابته بالفيروس، وهو ما ذكرته صحيفة “صن” البريطانية.

وتأتي وفاة المراهق فيتور ليكون بذلك أصغر ضحايا فيروس كورونا المستجد في أوروبا، وذلك عقب وفاته بالوباء في عمر الـ14، بعد أن أعلن سابقا عن وفاة جولي أليوت البالغة من العمر 16 عاما، عقب إصابتها بالوباء في العاصمة الفرنسية باريس، الأربعاء الماضي، والمراهق فيتور هو طالب مدرسة كان يعاني من مرض الصدفية، الذي قد يؤثر على مناعة الجسم.