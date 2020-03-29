بالصور.. هكذا تظهر شوارع القاهرة "المزدحمة" في هذه الأوقات

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

لم تشاهد شوارع العاصمة المصرية القاهرة خالية بهذا الشكل منذ زمن بعيد، خاصة خلال الفترة الصباحية، وحتى أيام ثورة يناير 2011، وفرض منع التجول لم تكن الشوارع بهذا الهدوء.

شوارع القاهرة خالية من البشر عقب فرض الحكومة المصرية قرارات صارمة لإغلاق المحلات، ومنع التواجد في طرقات العاصمة، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وخوفاً من تدهور الأوضاع، وتتطور كما هو الحال في أميركا، ودول أوروبا.

عدسات المصورين التقطت صوراً للقاهرة، صباحاً ومساءً، وهي خالية من المشاة، في مشهد يندر أن نشاهده في مدينة اعتبرت على الدوام الأكثر ازدحاماً في الوطن العربي.