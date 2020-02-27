الصين تكافح الجراد في باكستان بـ "جيش من البط"

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

قررت الصين إرسال جيش قوامه 100 ألف بطة، لمساعدة باكستان في مكافحة خطر كبير يهدد البلاد. وذلك بحسب صحيفة صينية محلية.

وسيتجه جيش البط إلى مهمته قادماً من مقاطعة تشجيانغ شرقي الصين، وذلك عقب زيارة قام بها فريق من الخبراء الصينيين، في وقت سابق، إلى باكستان لتقديم النصائح بشأن التعامل مع اجتياح الجراد الذي تشهده البلاد، والذي يعد كذلك الأسوأ منذ نحو 20 عاماً

وكانت الصين قد اعتمدت على تلك التقنية قبل عقدين لمكافحة اجتياح مماثل في إقليم شينغ يانغ، شمال غربي الصين، وأثبتت فعاليتها في القضاء على الجراد.

وتعد الاستعانة بالبط أقل تكلفة ماديا وضررا على البيئة من استخدام المبيدات الحشرية.

وأوضح خبير أن البط هو الأكثر ملائمة لخوض مثل هذه المعركة، كونه يفضل البقاء في مجموعات ما يجعل السيطرة عليه أسهل، كما أن البطة الواحدة تستطيع تناول أكثر من 200 جرادة يوميا، مقارنة بالدجاجة التي تتناول 70 فقط.

ويشار إلى أن باكستان تعرضت لغزو من قبل أسراب الجراد في العام الماضي، والذي بدأ في إهدار محصول القطن في البلاد وهو الآن يهدد محصول القمح