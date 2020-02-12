فنانة مصرية مشهورة تفقد قدرتها على الحركة نتيجة خطأ طبي

المصدر: موقع الإمارات اليوم

تعرضت الفنانة المصرية شويكار، لخطأ طبي أثناء خضوعها لعملية جراحية، أقعدتها وأفقدتها الحركة، وانتقلت على إثرها لإحدى المستشفيات لتلقي العلاج، وذلك كما ذكرت صحيفة "صدى البلد المصرية".

وأضافت الصحيفة أن الواقعة كانت مخفية وتعود لعدة سنوات لكنها أثيرت الآن نظراً لتردد شائعات حول وفاة الفنانة المصري، وكانت قد توجهت آنذاك لإحدى المستشفيات لإجراء عملية جراحية بعد أن سقطت في المنزل، وأصيبت بكسور في عظام الحوض والفخذ، ولكن الخطأ الطبي أدى إلى فقدانها للحركة بشكل تام ومنعها من ممارسة التمثيل.

وكان نقيب المهن التمثيلية في مصر، الدكتور أشرف زكي، قد نفى أنباء وفاة الفنانة شويكار، بعد أن تداولت مواقع التواصل الاجتماعي خبر وفاتها.

وتزوجت شويكار من المحاسب، حسن نافع، وبعد موته تزوجت من الفنان فؤاد المهندس، حيث قدما واحدا من أبرز الثنائيات في تاريخ السينما المصرية، ثم انفصلا بعد ذلك، كما كانت قد تزوجت من مدحت يوسف.