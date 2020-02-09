مشاهد صادمة.. جر وتكبيل المصابين المحتملين بـ”كورونا” في الصين

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

باشرت السلطات الصينية تنفيذ حملات قبض على المصابين المحتملين بفيروس “كورونا” الجديد، لعزلهم وللحد من انتشار الفيروس، وفق مقاطع فيديو انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهرت المقاطع قيام أشخاص يرتدون ملابس واقية وهم يُخرجون آخرين من منازلهم بالقوة، لنقلهم إلى أماكن الحجر الصحي، وفق ما ذكرته صحيفة “ديلي ميل”.

وربطت الصحيفة بين بدء حملات القبض على المصابين المحتملين بالفيروس بإعلان السلطات الصينية، الجمعة، عن وفاة 86 مصاباً بـ”كورونا” في يوم واحد، ليرتفع عدد الوفيات في الصين إلى 722 حالة.

وكانت السلطات الصينية قد أمرت بتجميع المشتبه بإصابتهم في مدينة ووهان، بؤرة انتشار "كورونا"، لوضعهم في مخيمات الحجر الصحي.

وأشارت الصحيفة إلى أن المسؤولة الصينية طالبت بوضع المصابين أو المشتبه في إصابتهم والأشخاص الذين يحتكّون بهم بشكل وثيق، وكذلك الذين يعانون الحمى، في عزلة إجبارية في مخيمات الحجر الصحي.

وأشارت آخر الأرقام الرسمية الصينية (الأحد) إلى ارتفاع عدد الوفيات جراء الإصابة بـ"كورونا" إلى 811 حالة، فيما بلغ إجمالي عدد المصابين 37 ألفاً و198 شخصاً.