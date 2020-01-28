فيلم سينمائي تنبأ بفيروس كورونا منذ 2011

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بأوجه الشبه بين أحداث فيلم أميركي صدر في العام 2011 وبين ما يحدث في الصين اليوم بسبب فيروس كورونا.

وفي التفاصيل، ربط رواد مواقع التواصل الاجتماعي مستجدات كورونا بأحداث فيلم "Contagion" أي الإصابة بالعدوى.

فيوثق فيلم "Contagion" مرضاً معدياً ومميتاً يهدد البشرية، ويتناول الفيلم أحداثاً تلت انتشار هذا المرض وكيف سيحاول أشخاص النجاة والبحث عن علاج في مدينة معزولة.

ويقتل الفيروس الغامض في الفيلم عشرات الملايين من الناس في مختلف أنحاء العالم بينما تحاول مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وسلط الفيلم الضوء على الوطواط وهو السبب الرئيسي في تفشي الفيروس وهو الأمر نفسه الذي يحدث حاليا مع كورونا.