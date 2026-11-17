بعد سنوات من التكهنات والترقب، أعلنت استوديوهات «أمازون إم جي إم» اختيار الممثل البريطاني روبرت باتينسون لتجسيد شخصية العميل السري جيمس بوند في الفيلم الجديد من سلسلة «007»، خلفاً للنجم دانيال كريغ، الذي أدى الدور في خمسة أفلام، كان آخرها «لا وقت للموت» عام 2021.

ويضع الإعلان حداً للتكهنات بشأن هوية الممثل الذي سيتولى أحد أشهر الأدوار في تاريخ السينما العالمية، ويفتح صفحة جديدة في مسيرة السلسلة التي امتدت لأكثر من ستة عقود، ليصبح باتينسون الممثل السابع الذي يجسد شخصية العميل البريطاني في الأفلام الرسمية.

ويبلغ باتينسون 40 عاماً، وبدأت شهرته العالمية مع سلسلة أفلام «توايلايت»، قبل أن يرسخ مكانته ممثلاً يمتلك خيارات فنية متنوعة، من خلال مشاركته في أعمال سينمائية لافتة، أبرزها «تينيت» للمخرج كريستوفر نولان، و«ذا لايتهاوس»، وصولاً إلى فيلم «باتمان» عام 2022، الذي جسد فيه شخصية بروس واين.

فريق سينمائي جديد

ويشهد الفيلم المقبل تجديداً على مستوى فريقه الإبداعي، إذ يتولى المخرج الكندي دينيس فيلنوف مهمة الإخراج، فيما يكتب السيناريو ستيفن نايت، مبتكر المسلسل البريطاني الشهير «بيكي بلايندرز».

ويشارك في إنتاج العمل إيمي باسكال وديفيد هايمان، فيما تتولى تانيا لابوانت الإنتاج التنفيذي، في مشروع يمثل الفيلم السادس والعشرين ضمن سلسلة جيمس بوند الرسمية.

وأعرب باتينسون عن سعادته باختياره للدور، واصفاً تجسيد شخصية العميل 007 بأنه «شرف العمر»، ومعبراً عن امتنانه لفريق العمل وثقة الاستوديو به.

من جانبه، رحب فيلنوف بانضمام باتينسون إلى السلسلة، مشيراً إلى أنه يجمع بين الروح الكلاسيكية لشخصية جيمس بوند وتقديم رؤية مختلفة تمنحها طابعاً جديداً.

وجاء اختيار باتينسون بعد منافسة مع عدد من الممثلين الذين ارتبطت أسماؤهم بالدور خلال الأشهر الماضية، من بينهم كالوم تيرنر، وجوش أوكونور، وجاك لودين، ونيكولاس هولت.

مرحلة جديدة بعد دانيال كريغ

ويترقب جمهور السلسلة ملامح النسخة الجديدة من العميل 007، خصوصاً أن الفيلم يأتي بعد انتهاء حقبة دانيال كريغ، التي امتدت 15 عاماً، وشهدت تقديم الشخصية بأسلوب أكثر واقعية وعمقاً، مع التركيز على جوانبها الإنسانية والنفسية، بعيداً عن الصورة التقليدية للعميل السري الذي لا يقهر.

ويمثل العمل أيضاً مرحلة جديدة في تاريخ السلسلة، بعدما انتقلت السيطرة الإبداعية على حقوق جيمس بوند إلى «أمازون إم جي إم» عام 2025، عقب اتفاق مع المنتجين المخضرمين باربرا بروكولي ومايكل جي ويلسون.

ومن المتوقع أن يشكل اختيار باتينسون محطة مهمة في مستقبل السلسلة، في ظل الإرث السينمائي الكبير للشخصية والتوقعات المرتفعة من الجمهور، الذي يترقب كيف سيقدم الممثل رؤيته الخاصة للعميل البريطاني الشهير، وما إذا كان سيتمكن من إحداث تحول جديد في شخصية ارتبطت على مدى عقود بأسماء سينمائية بارزة.

ولم تكشف الشركة حتى الآن عن عنوان الفيلم أو موعد طرحه، فيما تشير التقارير إلى أن بدء الإنتاج متوقع خلال عام 2027.