3 مليمترات من الفخامة.. الحرفة التي ترسم هوية «رولز رويس»

في عالم السيارات الفاخرة، قد تصنع التفاصيل الصغيرة الفارق الأكبر، وهو ما تجسّده «رولز رويس» من خلال خطها الجانبي الزخرفي الشهير Coachline، الذي يُرسم يدويًا على هيكل السيارة بمهارة استثنائية، ليمنحها لمسة فنية تعكس هوية العلامة البريطانية واهتمامها بأدق تفاصيل التصميم.

مارك كورت.. اليد التي ترسم الفخامة

وفقًا للموقع الإلكتروني الرسمي لـ«رولز رويس»، يُعد مارك كورت من الحرفيين الذين ارتبطت أسماؤهم برسم هذا الخط المميز.

وقد عُرف بأنه المتخصص الوحيد في تنفيذ هذه المهمة، قبل أن تشير مقابلة صحفية مع الرئيس التنفيذي للشركة، تورستن مولر-أوتفوس، نشرتها «إس جي كار مارت»، إلى تدريب رسامين إضافيين لمواكبة زيادة الإنتاج.

السر في فرشاة من شعر السنجاب

على الرغم من أن عرض خط Coachline لا يتجاوز 3 مليمترات في طرازات «فانتوم» و«كولينان» و«غوست»، فإن رسمه يتطلب دقة عالية وتركيزًا بالغًا.

ويكمن أحد أسرار هذه الحرفة في فرشاة دقيقة مصنوعة من شعر السنجاب الطبيعي، يفضّلها كورت لقدرتها على رسم خط ناعم ومتواصل، مع الحد من ظهور آثار الشعيرات على الطلاء.

وتعكس هذه التقنية مستوى العناية بالتفاصيل في سيارات «رولز رويس»، إذ يتحول الخط الرفيع من مجرد عنصر زخرفي إلى بصمة فنية تضيف إلى التصميم طابعًا خاصًا.

حين تسافر الحرفية إلى العميل

ولا تقتصر مهمة كورت على مصنع «رولز رويس» في غودوود بإنجلترا، بل تمتد إلى مواقع العملاء عند الحاجة إلى إضافة الخط الزخرفي بعد تسلّم السيارة.

وقد وثّق الفيلم الوثائقي «الأمير ورسّام الخطوط الزخرفية للسيارات»، الذي أُنتج ضمن سلسلة «أساطير القرن الحادي والعشرين» لصالح «رولز رويس»، إحدى هذه الرحلات إلى دبي، حيث سافر كورت لرسم الخط على سيارة «فانتوم».

وهكذا، تختزل «رولز رويس» مفهوم الفخامة في تفصيل لا يتجاوز بضعة مليمترات، لكنه يجمع بين المهارة اليدوية والصبر والدقة، ويؤكد أن التميز لا يكمن دائمًا في التفاصيل الكبيرة، بل قد يبدأ بخط واحد ترسمه يد حرفي محترف.