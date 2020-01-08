مخالفة سيارة من العصر الحجري

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

فوجئ صاحب نسخة سيارة لإحدى الشخصيات الكرتونية الشهيرة فريد فلينستون بحصوله على مخالفة سير بسبب وقوف سيارته بشكل خاطئ في إحدى مدن ولاية فلوريدا الأميركية.

ووضعت السلطات المحلية في مدينة كي وست ملصقا على العجلة الأمامية للسيارة يهدد بمصادرة السيارة بسبب وقوفها غير القانوني.

وعمد صاحبها على تصنيعها بشكل يماثل الصورة الكرتونية لشخصية فلنستون من العصر الحجري وبمقاعد من جلد الحمار الوحشي ومساند للرأس على شكل عظام.

وحثت السلطات المحلية في المدينة مالك السيارة على موقعها على فيسبوك على التقدم وإبعاد سيارته وإلا سيتم سحبها وحجزها لدى السلطات.

وكتب على الملصق: "سيارة فلينستون تقف على جادة 728 إيما ستريت بشكل غير قانوني، وهي مركونة بشكل غير قانوني في الطريق العام."

وحثت السلطات المحلية على موقعها على فيسبوك المواطنين على الإدلاء بمعلومات تفيد بمالك السيارة قبل أن تضطر السلطات إلى سحبها.

ولاقت الدعوة تعليقات طريفة فمنهم من دعوا إلى البحث عن فريد فلينستون، أو الاتصال بصديقه وجاره العزيز بارني رابل، وهما ممن يمكنهما معرفة من وراء الوقوف الخاطئ لللسيارة الحجرية.

إلا أن الأمر جاء في نهاية المطاف، بظهور المالك وسحب سيارته الفريدة من نوعها.

وكتب المسؤولون المحليون في المدينة على فيسبوك: ” لقد وجدنا مالك السيارة، والشكر الجزيل لكل من ساعد في ذلك!

وأضافوا "الشكر الموصول على جميع التعليقات المضحكة. إنها حقا لجزيرة رائعة!"