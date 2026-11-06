لصالح "سايبركاب".. ماسك يعلن وقف إنتاج "سايبرتراك" في تكساس منتصف 2027

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، الملياردير الأميركي إيلون ماسك، أن الشركة تعتزم وقف إنتاج شاحنتها الكهربائية "سايبرتراك" في مصنعها بولاية تكساس الأميركية بحلول منتصف عام 2027، لإفساح المجال أمام زيادة إنتاج سيارة الأجرة ذاتية القيادة "سايبركاب".

وبحسب وكالة "رويترز" للأنباء، لم يوضح ماسك ما إذا كان إنتاج "سايبرتراك" سينتقل إلى مصنع آخر أم سيتوقف بشكل نهائي.

وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه تسلا نحو تعزيز استثماراتها في تقنيات القيادة الذاتية وسيارات الأجرة الروبوتية، التي يراهن ماسك على أن تشكل جزءاً أساسياً من مستقبل الشركة.

وكانت "سايبرتراك" قد طُرحت عام 2023، لكنها واجهت تحديات تتعلق بالطلب ومشكلات الجودة والاستدعاءات المتكررة.