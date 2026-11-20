طمأنت سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي على الحالة الصحية لوالدها، صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، عبر منشور على خاصية "الستوري" في حسابها على "إنستغرام".

وأعلنت سموها أن والدها خرج من العملية الجراحية، وأنه يتلقى الرعاية حاليا في غرفة الإفاقة، سائلة الله أن يمنّ عليه بالشفاء العاجل والتام، وأن يلبسه ثوب الصحة والعافية.

كما وجهت سموها الشكر لكل من دعا لوالدها وسأل عنه، قائلة: "جزاكم الله خيراً".