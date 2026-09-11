ديوان حاكم الشارقة ينعى الشيخ محمد بن سالم بن سلطان القاسمي

نعى ديوان صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ محمد بن سالم بن سلطان القاسمي، شقيق سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، والشيخ عبدالرحمن بن سالم بن سلطان القاسمي، والذي وافته المنية، اليوم الجمعة.

وفيما يلي نص البيان: بسم الله الرحمن الرحيم "يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي" صدق الله العظيم.

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ينعى ديوان صاحب السمو حاكم الشارقة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ محمد بن سالم بن سلطان القاسمي والذي وافته المنية اليوم الجمعة 29 ربيع الأول 1448 هجرية 11 سبتمبر 2026 ميلادية.

ويتقدم ديوان صاحب السمو حاكم الشارقة، بصادق العزاء والمواساة إلى ذوي الفقيد وعموم آلِ القواسم الكرام، سائلين العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وتقام صلاة الجنازة على روح الفقيد، بعد صلاة العصر اليوم الجمعة في مسجد الملك فيصل بمدينة الشارقة ثم يوارى جثمانه الثرى في مقبرة الجبيل.

وسيتم تقبل تعازي الرجال في منزل سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة في ضاحية البديع بمدينة الشارقة، وذلك ابتداءً من يوم غد السبت ولمدة ثلاثة أيام، خلال الفترة الصباحية من الساعة التاسعة صباحاً ولغاية صلاة الظهر، والفترة المسائية من بعد صلاة العصر وحتى صلاة المغرب، وسيتم تقبل تعازي النساء في منزل الفقيد الكائن في منطقة الطرفانة بمدينة الشارقة، كما تقرر إعلان الحداد الرسمي لمدة 3 أيام ابتداءً من اليوم.