أول سيارة بالتاريخ كهربائية صنعت عام 1830

عام 1886 سَجّل المهندس الألماني كارل بنز براءة اختراع لأول سيارة حقيقية مزودة بمحرك يعمل بالبنزين، لكن المخترع الإسكتلندي “روبرت أندرسون" سبق بنز وربما سبق العالم أجمع في أول مركبة يمكن تصنيفها كسيارة في التاريخ وكانت تعمل على محرك كهربائي عام 1830.

وكانت سيارة أندرسون تعمل بواسطة بطارية تعمل على النفط الخام لإنتاج الكهرباء، ويمكن التخلص منها عند نفاد الشحن، إذ كانت هذه السيارة تعمل بشحنة واحدة دون أن تكون قابلة لإعادة الشحن آنذاك، كما كانت تسير بسرعة 12 كيلومتراً في الساعة، وبناءً على ذلك؛ يمكن القول إنها كانت أول سيارة كهربائية في العالم.

وشهد تاريخ السيارة الكهربائية منعطفاً مهماً في العام 1881 حينما تمكّن المخترع الفرنسي “غوستاف تروفي” من ابتكار سيارة كهربائية تعمل اعتماداً على بطاريات الرصاص الحمضية القابلة لإعادة الشحن، الأمر الذي جعل ميزة إعادة شحن البطاريات متاحة في السيارات الكهربائية الوليدة حينها، ولقد صمّم تروفي هذه العربة الكهربائية بثلاث عجلات ومحركين، ما جعلها قادرة على قطع مسافة تتراوح بين 14 و26 كم بالشحنة الواحدة.

العام 1899 شهد إطلاق شركة بورش للسيارات أول سياراتها وهي سيارة “ايجر لونر” التي تعرض أيضاً باسم “P1”، ولقد كانت سيارة كهربائية بالفعل، إذ كانت تعمل بواسطة بطارية تولد قوة تتراوح ما بين 3 إلى 5 أحصنة وسرعة تصل إلى 35 كم، وكان وزنها 130 كغ فقط، لتصبح بورش بذلك أول شركة تصنع سيارة كهربائية في العالم.

وفي ذات العام صنعت شركة بلجيكية أول مركبة برية كهربائية قادرة على قطع مسافة 100 كم، ولقد أطلق على هذه السيارة اسم” La Jamais Contente” وكانت المركبة مزودة بهيكلٍ وبطاريات من سبائك خفيفة على شكل طوربيد.