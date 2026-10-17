تسلا تطرح طرازات رودستر للحجز المسبق وتخصص "روكيت" للدعوات فقط

خصصت شركة تسلا الأميركية سيارتها "رودستر روكيت" للشراء عن طريق الدعوات فقط دون إعلان السعر المحدد لها، فيما أتاحت النسخ الأخرى من سيارة رودستر "ثرست" مقابل مقدم 250 ألف دولار (نحو 918 ألف درهم)، ونسخة "الأداء" مقابل 50 ألف دولار أميركي نحو(183 ألف درهم).

وذكرت الشركة أن السيارة سوف تدخل الإنتاج في 2028، محددة سيارة واحدة لكل عميل من طراز "ثرست"، مشددة على أن طراز روكيت يشترط موافقة الجهات المعنية في الدول قبل تصديرها إليها.

وذكرت تسلا الفروقات بين الفئات المختلفة دون ذكر الأسعار النهائية:

فئة الأداء: النسخة القياسية من السيارة، تتسع لشخصين، وتقدم أداء أفضل من سيارات تسلا الرياضية الأخرى.

فئة ثرست: مرتبطة بدفع هواء من الخلف وقادرة على الوصول إلى سرعة 100 كم في الساعة خلال ثانية واحدة، ووصفتها بأنها الأسرع في العالم، بالتسارع والأداء الذي يحطم الأرقام القياسية، تبلغ السرعة القصوى للسيارة 370 كم/ ساعة، بمدى يصل إلى 480 كم للشحنة.

فئة الروكيت: تتسع لشخص واحد وهي قادرة على التحليق، لكنها مخصصة للدعوات فقط، وغير مخصصة للسير على الطرقات العامة.