من الطوابير والأوراق إلى ضغطة زر.. كيف غيّرت التكنولوجيا خدماتنا اليومية؟

من فواتير ننتظر دورنا لسدادها، إلى تذاكر نحجزها في ثوانٍ، ومعاملات ننجزها دون مغادرة المنزل.. تغيّرت طريقة حصولنا على كثير من الخدمات مع تطور التكنولوجيا، وأصبح الهاتف نافذتنا إلى تفاصيل يومية كانت تتطلب وقتاً وجهداً.

فكيف انتقلت الخدمات اليومية من الطوابير والأوراق إلى الشاشات الذكية؟

فواتير بلا انتظار

من طوابير الدفع إلى تسديد الفواتير عبر الهاتف والإنترنت، أسهمت الخدمات المالية الرقمية في تسهيل المدفوعات اليومية وتوفير الوقت والجهد.

وتوثّق قاعدة بيانات الشمول المالي العالمية التابعة للبنك الدولي استخدام الأفراد للوسائل الرقمية في سداد الفواتير، ضمن مؤشرات ترصد انتشار المدفوعات الرقمية عالمياً.

معاملات حكومية بضغطة زر

كان إنجاز المعاملات الحكومية يتطلب غالباً زيارة المكاتب وتقديم الأوراق، أما اليوم، فتتيح منصات حكومية إلكترونية في دول عديدة تقديم الطلبات ومتابعتها وإنجاز بعض الخدمات عن بُعد.

وتُعد دولة الإمارات نموذجاً في التحول الرقمي، إذ تتيح منصاتها الحكومية إنجاز الخدمات ومتابعة الطلبات عن بُعد، فيما تسهّل الهوية الرقمية «UAE Pass» التحقق من الهوية والوصول إلى الخدمات وتوقيع المستندات إلكترونياً، بما يوفر الوقت والجهد.

تذاكر رقمية بدل الطوابير

من الانتظار أمام شبابيك التذاكر إلى الحجز الإلكتروني والاحتفاظ ببطاقة الصعود إلى الطائرة على الهاتف، أسهمت الحلول الرقمية في تسهيل إجراءات السفر واختصار الوقت.

ويؤكد الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) أهمية التقنيات الرقمية في تطوير تجربة المسافرين وتبسيط إجراءات السفر، بما يشمل التحقق الرقمي من الهوية وتسهيل إجراءات المطار.

سيارة أجرة في دقائق

لم يعد طلب سيارة أجرة يتطلب البحث عنها في الشارع أو الاتصال بمركز للحجز؛ إذ تتيح تطبيقات النقل تحديد موقع الالتقاء وطلب الرحلة ومتابعة وصول السائق والاطلاع على تفاصيل السيارة والرحلة عبر الهاتف.

وتوفر منصات مثل أوبر وكريم هذه الخدمات الرقمية، بما يجعل حجز الرحلات ومتابعتها أكثر سهولة للمستخدمين.