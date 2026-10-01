قرقاش: مستقبل السودان «لا تصنعه البنادق» والانتقال المدني للسلطة طريق الاستقرار

أكد المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، الدكتور أنور بن محمد قرقاش، أن مستقبل السودان «لا تصنعه البنادق»، مؤكداً أن الانتقال المدني للسلطة هو الطريق نحو سودان موحد ومستقر ومزدهر.

وقال قرقاش عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس": «بعيداً عن بذاءات مندوب بورتسودان في الأمم المتحدة وحجب التأشيرة الأميركية عن الجنرال البرهان، يبرز التطور الأهم في الأزمة السودانية عبارة عن التقدم الملحوظ للقوى المدنية على الساحة الدولية، وحضورها الفاعل في نيويورك وواشنطن».

وتابع: «مستقبل السودان لا تصنعه البنادق والانتقال المدني للسلطة هو الطريق نحو سودان موحد ومستقر ومزدهر».