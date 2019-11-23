حريق يلتهم أجزاء من فندق بريطاني عمره 165 عاماً

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

شبّ حريق هائل داخل فندق "لاندودنو" في مقاطعة بورو ويلز، المملكة المتحدة، ما أدى إلى حدوث انفجار قوي تسبّب في انهيار أجزاء من الفندق.

وفي التفاصيل، اندلع الحريق في الطابق السفلي من الفندق الذي يقع بمدينة كونوي بمقاطعة بورو ويلز، ما استدعى إخلاءه من النزلاء، وإخلاء فندق مجاور في إجراءٍ احترازي.

وذكر موقع BBC أن عناصر مكافحة الحرائق أشارت إلى عدم وجود أي إصابات نتيجة الحريق، كما قال أحد موظفي الفندق إن الحريق انتشر في معظم سقف المبنى، ما أدى إلى حصول الانفجار.

يذكر أنه تم تشييد الفندق بين عامي 1851 و1855، ويتضمّن 72 سريراً، وهو حاصل على تصنيف الدرجة الثانية منذ عام 1942.