أصالة تبكي أثناء بروفات حفل دبي.. ومواساة من فائق حسن بعد أسبوع صعب

توقفت الفنانة أصالة نصري عن الغناء وانهارت في البكاء خلال بروفات حفل فعالية "الإمارات تحب سورية" بحديقة زعبيل في دبي، أثناء أدائها أغنية "صندوق" التي تستحضر ذكريات طفولتها ووالدها الراحل، وسارع زوجها الشاعر فائق حسن إلى الاقتراب منها لمواساتها وتهدئتها.

وجاء هذا التأثر العاطفي البالغ في ختام أسبوع صعب عاشته الفنانة، عقب تعرض صندوق مجوهراتها للسرقة داخل فندق إقامتها في ختام جولتها الغنائية بالولايات المتحدة؛ وهو الصندوق الذي يضم قطعاً ذات قيمة معنوية خاصة، شملت مجوهرات تحمل اسم والدها وصورته وهدايا عائلية وتذكارات وثّقت أبرز محطات نجاحها الفني.